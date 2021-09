Indel B acquista azioni proprie

Indel B

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 9 e il 15 settembre 2021, complessivamente(corrispondenti allo 0,013% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 25,9237 euro, per untitoli complessivo pari aTali operazioni sono state realizzate nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 maggio 2021 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2021, sino ad un massimo di 125.000 azioni ordinarie.A seguito delle suddette operazioni, la Società detiene 149.445 azioni proprie.Nel frattempo, sul listino milanese,si muove al rialzo e si attesta a 25,8 euro, con un aumento dell'1,18%.