Indel B, Alantra abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 32 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 22%.Gli analisti scrivono che il gruppo ha riportato, con le vendite del quarto trimestre influenzate da uno slancio negativo nel settore del tempo libero, parzialmente controbilanciato dalla crescita di tutti gli altri segmenti. I maggiori costi del personale, non compensati da alcune riduzioni dei costi, hanno ostacolato il Margine EBITDA Adj. al 12,8% (rispetto alle attese per 13,6%). La(oltre 80% EBITDA/FCF), risultando in un debito netto di 7,5 milioni di euro, un ottimo risultato.Il broker prevede che il gruppo darà priorità al margine e alla solida generazione di cassa nel 2024, in un contesto di domanda contenuta nei segmenti automobilistico e del tempo libero che prevede una ripresa dal 2025 in poi. Ha quindisu fatturato ed EBITDA dell'anno fiscale, rispettivamente, del 12% e del 19%. I dati per l'anno fiscale 2025 sono stati ridotti di conseguenza."Riteniamo che nel medio-lungo termine Indel B abbia margini di crescita in mercati finali di valore, con un potenziale di crescita non ancora sfruttato nel settore del tempo libero e dell’ospitalità - si legge nella ricerca - Riteniamo che l'possa rappresentare unper rafforzare le prospettive positive del gruppo".