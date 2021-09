Covid, Brusaferro: l'Italia è uno dei Paesi con la circolazione più contenuta

(Teleborsa) - Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con 284.579 itotali effettuati (ieri ne erano stati effettuati 306.267). Stabile ila 1,6%. Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 130.233 morti da inizio pandemia. Cala leggermente sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 6 in meno, 525 totali), sia quello deglicon sintomi, 29 in meno rispetto a ieri (sono 3.989 in totale)."L'Italia si sta schiarendo in una Europa dove la circolazione del virus sta lentamente decrescendo. L'Italia si caratterizza come uno dei Paesi con la circolazione più contenuta. La curva in Italia è rimasta contenuta, e ciò grazie alle vaccinazioni, e nell'ultimo periodo c'è un decremento", ha dichiarato il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss),, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. "I dati di questa settimana sono abbastanza confortanti, sia per la trasmissibilità Rt sia per l'incidenza e il tasso in calo dei ricoveri, la situazione è quindi abbastanza positiva. Stanno però riprendendo attività e scuole e a fronte della diffusione della variante Delta bisogna continuare a mantenere precauzioni", ha aggiunto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute,In base ai dati contenuti all'interno della bozza del monitoraggio settimanale sull'epidemia da Covid-19, continua a scendere, nel periodo 25 agosto - 7 settembre 2021, l'calcolato sui casi sintomatici che è stato pari a 0,85 (range 0,83 - 0,95), al di sotto dellaed in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando il valore era pari a 0,92. Scende anche l'dei casi ogni 100 mila abitanti che passa, nel valore nazionale, da 64 della scorsa settimana a 54 di quest'ultima (periodo 10-16 settembre). Il tasso di occupazione indei malati di Covid è in lieve diminuzione al 6,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in diminuzione da 563 (7/09/2021) a 554 (14/09/2021).