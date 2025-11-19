Mercato dei rimorchi: ottobre positivo +12,4%

(Teleborsa) - Il mercato di rimorchi e semirimorchi si conferma in terreno positivo nel mese di ottobre, con le immatricolazioni che mostrano un incremento del 12,4% rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi dieci mesi dell'anno in corso, le immatricolazioni complessive raggiungono le 12.945 unità, con un avanzo del 13,4% rispetto alle 11.419 dello stesso periodo del 2024 e una crescita dei volumi di oltre 1.500 unità. Queste lerispetto allo stesso mese del 2024 diffuse oggi dalsulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)"Il mercato di ottobre conferma un andamento positivo e consente di prevedere una chiusura dell'anno in crescita, pur in un contesto ancora caratterizzato da segnali di incertezza – commenta–. Attendiamo ora che il Fondo Investimenti destinato agli incentivi per il rinnovo del parco – il cui Decreto è stato pubblicato lo scorso mese in Gazzetta Ufficiale – diventi pienamente operativo. Auspichiamo una rapida pubblicazione del Decreto attuativo, che definisca con chiarezza tempi e modalità di apertura delle istanze".ribadisce che le risorse attualmente stanziate, pari asono insufficienti a rinnovare un parco circolante con un'età media di 17,5 anni. Pur accogliendo positivamente l'indicazione presente nelle note integrative al Disegno di Legge di Bilancio, che prevede un Fondo pluriennale di 590 milioni di euro a favore di investimenti dell'autotrasporto nel periodo 2027-2031, resta urgente definire le modalità di impiego dell'ulteriore stanziamento di 6 milioni di euro già previsto dal Governo per il 2025."Riteniamo non più procrastinabile – conclude– la risoluzione del vulnus normativo che ancora oggi impedisce la circolazione in Italia di complessi veicolari con lunghezza pari a 18,75 metri. Una situazione che perdura da oltre quattro anni, ovvero da quando la Legge n. 156/2021 ha modificato l'art. 61 del Codice della Strada, allineando la lunghezza massima degli autoarticolati alla normativa europea. Tuttavia, il requisito di idoneità dei veicoli trainati agli altri limiti previsti nel Regolamento di esecuzione del Codice non consente, di fatto, la libera circolazione di tali complessi. Ciò determina un ritardo tecnologico ed enormi inefficienze nel trasporto merci in Italia rispetto agli altri Paesi europei. È indispensabile intervenire rapidamente per rimuovere un ostacolo ormai anacronistico e dannoso per la competitività dell'intero sistema logistico nazionale".