Moda e circolarità: investimenti in crescita nonostante pandemia

(Teleborsa) - Il, a dispetto della pandemia, ha i, riprogrammando o arricchendo i propri obiettivi. Un segnale importante per un settore che compare fra rappresentativi della nostra economia ed anche fra i più inquinanti, soprattutto a causa delle logiche usa-e-getta affermatesi negli anni passati con il fast Fashion ed il modello Zara.A fare il punto sulla circolarità del settore moda è il", elaborato dan collaborazione con. La ricerca, si è basata su due metodologie tra loro integrate: - SDA Bocconi ha sviluppato una metodologia volta ad individuare drivers e KPIs specifici del settore moda, attraverso analisi desk e field con questionari, interviste one-to-one alle aziende partner; - Enel X ha messo a disposizione una metodologia innovativa, basata sull'analisi della catena del valore effettuata tramite questionari, interviste e sopralluoghi sul campo con le aziende partecipanti.Il Ceo di Enel X, introducendo la presentazione del Monitor, ha ricordato che la sostenibilità è elemento chiave del business model dell'azienda ed ha paragonato la sfida posta dalla transizione ecologica alla campagna vaccinale, affermando "chi prima si mette in sicurezza, avrà una crescita duratura e solida"."Il settore fashion è fortemente rappresentativo della nostra economia e questa è grande opportunità per la nostra economia di mettersi al passo. Occorre smettere di parlare ed iniziare ad agire", ha sottolineato il manager.Il Monitor for Circular Fashion haappartenenti al settore moda italiano, lungo l'intera filiera, da monte a valle, insieme ad una KPIs Committee di consulenti esperti di misurazione della circolarità: Candiani (Denim), Dedagroup (piattaforma Stealth), ICA Yarns, Intesa, manteco, Oscalito, OVS, PLM Impianti, Radici Group, Save the Duck, temera, vibram, Vitale Barberis Canonico, Vivenne Westwood."Il report rappresenta il primo output di un percorso multi-attoriale avviato all’interno del Monitor for Circular Fashion del Sustainability Lab SDA Bocconi, dove la collaborazione tra aziende della filiera moda e technology providers, consente di affrontare più facilmente le sfide ancora aperte della circolarità, confermate dalla ricerca condotta, come ad esempio i costi elevati, la disponibilità di tecnologie e infrastrutture, gli ostacoli culturali e i gap normativi", ha sottolineato Francesca, Lead Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi School of Management."Presentare i risultati del primo report di circolarità della filiera della moda in Italia è motivo di grande soddisfazione perché rappresentano il frutto dell’impegno di Enel X nello sviluppo di servizi e soluzioni nel campo della sostenibilità, valore imprescindibile della strategia di business dell’azienda", ha affermato, Responsabile della sostenibilità globale di Enel X.Dall’analisi è emerso che, nonostante le oggettive difficoltà legate alla pandemia, abbiannell’ultimo anno e mezzo gli, posticipando alcuni obiettivi o aggiungendone di nuovi.In particolare l’indagine ha mostrato che le aziende hanno concentrato i propriprincipalmente nel, ossia nella creazione di prodotti con un alto potenziale di circolarità grazie all’utilizzo dei materiali sostenibili, come ad esempio quelli riciclati, bio-based o realizzati con tecnologie innovative che permettono il risparmio di risorse. Sono ancora ine in fase di primo sviluppo soluzioni volte alla, nello specifico, servizi di riparazione e manutenzione dei capi, programmi di take-back e commercio di capi di seconda mano. Per quanto riguarda l’utilizzo diè emerso come siano ancorache si approvvigionano di elettricità da fonti rinnovabili e, dal punto di vista della, è emerso cheancora un veroIl Monitor si conclude con una, che includeda intraprendere per il miglioramento della performance di circolarità di ciascuna azienda e dell’intero settore, a partire dalla misurazione della circolarità e dal coinvolgimento degliin iniziative di circolarità senza tralasciare la necessità di unnel miglioramento del ciclo dei rifiuti. Azioni che fanno perno super fugare il greenwashing. Tra le azioni da intraprendere per il miglioramento della performance di circolarità c’è la misurazione dei livelli attuali di CO2 e la strutturazione di piani di efficientamento energetico e di ammodernamento degli impianti.