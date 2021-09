USA, deficit partite correnti 2° trimestre aumenta 190,3 miliardi dollari

(Teleborsa) - Cresce, ma meno delle attese, ilamericano nel 2° trimestre del 2021. Il disavanzo si porta a 190,3 miliardi di dollari rispetto ai 189,4 miliardi rivisti precedenti (-195,7 miliardi la prima lettura).Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense. Leerano per un deficit in aumento fino a 191 miliardi di dollari.L'aumento di 0,9 miliardi di dollari del disavanzo delle partite correnti nel secondo trimestre ha rispecchiato principalmente la, che sono stati per lo più compensati da un ridotto disavanzo sul reddito secondario, ha sottolineato il Bureau of Economic Analysis.