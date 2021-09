CNH Industrial, World Class Logistics assegna medaglia di bronzo al Centro logistico di Sorocaba

CNH Industrial

(Teleborsa) - Ilsituato anello stato di San Paolo, nel sud-est del Brasile, ha conseguito ilQuesto programma – spiega CNH Industrial in una nota – riconosce l'eccellenza nei processi di distribuzione e logistica e quello di Sorocaba e` il primo centro dell'Azienda a livello globale a ricevere questo prestigioso riconoscimento. "Un risultato – commenta l'azienda – che testimonia i miglioramenti conseguiti per quanto riguarda la logistica e l'eccellenza dei servizi forniti".Lautilizza una metodologia a punti basata su quattro competenze principali: Disposizione, Integrazione, Velocita` e Misurazione. Ilassicurandosi il livello Bronzo. "Un piazzamento raggiunto – si legge nella nota – grazie a progressi significativi in termini di costi, qualita`, produttivita` e sicurezza".Lesono: Sviluppo del personale e dei costi, Numero di progetti presentati, Interazione con la catena di approvvigionamento durante il miglioramento dei processi. La partnership ufficiale di auditing e` iniziata nel 2016, con una serie di ispezioni intermedie previste lungo il percorso del Centro verso l'ambito riconoscimento del livello Bronzo.Inaugurato nel 2010, Il Centro logistico di CNH Industrial di Sorocaba e`, tra l'altro, considerato il piu` moderno nel suo genere in Sud America. Il magazzino da 66.000 m2 e` in grado di contenere 20 milioni di articoli e spedire ogni giorno migliaia di pezzi di ricambio perProgettato secondo i piu` moderni criteri di sostenibilita`, il magazzino e` inoltre c, vale a dire costruito secondo principi di responsabilita` ambientale.