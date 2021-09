EdiliziAcrobatica, closing dell'acquisizione di un ramo di Accés Vertical

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sull'AIM Italia, hadi un ramo di azienda di Accés Vertical, società spagnola operante nel settore dell'edilizia su fune (operazione annunciata a maggio ). Ildell'operazione è pari a, con il riconoscimento di un earn out nel 2022 e nel 2024, al raggiungimento di obiettivi di fatturato ed EBITDA margin."Non abbiamo mai fatto mistero della nostra ferma- ha commentato, CEO e fondatore di EdiliziAcrobatica - La nostra mission, quella che io stesso ho ipotizzato 27 anni fa quando ho creato EdiliziAcrobatica, è cambiare il modo di fare edilizia nel mondo"."L'ulteriore passo compiuto con l’acquisizione del ramo di azienda di Accés Vertical non è altro che la conferma dellache, anche alla luce degli ultimi risultati comunicati nei giorni scorsi, tra i quali la crescita del 310% nei primi 8 mesi dell’anno dei contratti sottoscritti (pari ad oggi a oltre 80milioni di euro) rispetto al 2020, si rivela vincente - ha aggiunto - Sono certo, quindi, che il nostro modo etico di fare impresa, tenendo sempre al centro della nostra attenzione le persone che compongono il gruppo Acrobatico, otterrà in Spagna gli stessi entusiasmanti risultati che ha ottenuto in Italia e Francia".