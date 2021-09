Ambiente, ENEA alla Pre-COP26 di Milano contro le fake news sul clima

(Teleborsa) - Il clima e il riscaldamento globale, i costi e gli impatti del cambiamento climatico, i settori a maggiori emissioni di gas serra, ma anche politiche, strategie, aspettative e buone pratiche. Questi i temi al centro delin programma il prossimoe in streaming dalle ore 16 sul canale YouTube Enea Eventi e sul sito di All4Climate.Nel corso dell'evento verranno presentati i risultati delcon l'obiettivo di favorire una corretta informazione, promuovere comportamenti virtuosi e una più attiva partecipazione al processo di transizione ecologica. Il workshop – spiega Enea in una nota – alternerà contenuti multimediali e interviste ai ricercatori dell'Agenzia per fare il punto sui risultati aggregati dele sulle risposte corrette, chiarendo i concetti su cui sono emerse convinzioni errate. Oltre ad essere veicolato anche sugli account social Enea il workshop sarà a disposizione di studenti e insegnanti per finalità didattiche."Al sondaggio hanno partecipato oltre 1.300 persone di tutte le età e molti studenti di diversi istituti – evidenzia–. Inoltre diversi insegnanti, hanno utilizzato il 'SALLO!Quiz' per approfondire con gli studenti alcune delle tematiche trattate. Come Enea, riteniamo che una corretta divulgazione scientifica e una maggiore sensibilizzazione verso questi temi rappresentino uno snodo decisivo per promuovere, partendo dal basso, quel cambio di paradigma socioculturale necessario per assicurarci una società più sostenibile e resiliente".L'evento fa parte delle iniziative dellache riunisce i rappresentanti di circa 40 Paesi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e della società civile per approfondire alcuni temi negoziali chiave nella lotta al cambiamento climatico (Centro Congressi di Milano, dal 30 settembre al 2 ottobre 2021).La Pre-COP26 è l'ultima riunione ufficiale prima dellapresieduta quest'anno dal Regno Unito, in compartecipazione con l'Italia, che si svolgerà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre con i seguenti 4 obiettivi: azzerare le emissioni nette di gas ad effetto serra entro il 2050, limitando l'aumento della temperatura media globale entro 1,5 °C; proteggere le comunità e gli habitat naturali; mobilitare la finanza; accelerare la collaborazione in materia di clima.