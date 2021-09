Mediobanca prende in prestito titoli Generali. Avrà 17,22% in assemblea

Mediobanca

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -ha comunicato di aver sottoscritto con una primaria controparte di mercato un'avente ad oggetto 70 milioni di azioni, pari al 4,42% del capitale sociale della compagnia assicurativa triestina. L'operazione, spiega una nota, avrà durata di circa 8 mesi e comunque almeno fino all'assemblea di Assicurazioni Generali chiamata a rinnovare il CdA. In questo modo, Mediobanca unitamente alle azioni già possedute - deterrà ildel Leone di Trieste.L'operazione odierna di Piazzetta Cuccia, anche alla luce del recente patto di consultazione tra Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio (a cui poi si è unita Fondazione Crt). Intanto, sale l'attesa per il 27 settembre, giorno in cui è convocato il consiglio di amministrazione che dovrà decidere se attivare o meno laper il rinnovo dell'attuale management.I due imprenditori - che continuano ad arrotondare le loro quote di settimana in settimana - chiedono un cambio di passo nella strategia della compagnia triestina, non confermando il mandato dell', il quale gode invece della fiducia di Alberto Nagel, CEO di Mediobanca, primo socio di Generali con il 12,9% circa.