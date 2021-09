Costco, battute attese per ricavi e utili nell'ultimo trimestre

Costco

(Teleborsa) -- grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso - ha battuto le attese del mercato per i risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2021, terminato il 29. Iltotale è salito a 62,68 miliardi di dollari, dai 53,38 miliardi di dollari dell'anno precedente, e ha battuto le attese per 61,30 miliardi di dollari.Le, escludendo l'impatto del carburante e delle fluttuazioni valutarie, sono aumentate del 9,4% nel trimestre, rispetto alle previsioni per un aumento dell'8,07%. La società ha registrato 3,90 dollari direttificati per azione, superando le aspettative di 3,57 dollari.