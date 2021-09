Infrastrutture, Giovannini: mantenere collegamento investimenti a obiettivi sviluppo sostenibile

(Teleborsa) -non punta solo alladei piani infrastrutturali, ma anche allaostenibilità. Lo ha ricordato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, intervenendo conferenza internazionale D20-Ltic, organizzata da Cdp, aggiungendo che ciò"Servono infrastrutture che durino nel tempo, ma anche costruite nell'ambito di una economia circolare", ha sottolineato il titolare del MIMS, ricordando che il Ministero ha definito"Non solo è importante cosa fare, ma anche come farlo", ha detto Giovannini, ricordando che "chiunque voglia avere approvati dei progetti deve dimostrare il suo contributo alla decarbonizzazione".Un altro punto su cui il Ministro ha messoun terreno su cui l'Italia "non è famosa". Occorrono alloraper velocizzare i progetti eda coinvolgere in abito privato e della ricerca, mentre i policymaker "devono cambiare il loro modo di pensare".