WIIT, chiusura anticipata offerta prestito obbligazionario

WIIT

(Teleborsa) -- società quotata sul segmento STAR e uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing - ha comunicato che l'del prestito obbligazionario sul MOT di Borsa Italiana si è, avendo raggiunto l'ammontare massimo pari a 150 milioni di euro. Si tratta del prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito deliberato dal CdA il 7 settembre, approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda il 14 settembre e successivamente passaportato in Italia.In particolare, sono state vendute obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 150 milioni di euro a un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da. Le obbligazioni sono state distribuite esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana. La data di emissione (Issue Date) delle obbligazioni sarà il 7 ottobre 2021. La data di scadenza il 7 ottobre 2026. Lasul MOT, attualmente prevista per il 7 ottobre 2021, verrà fissata da Borsa Italiana.