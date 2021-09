Green Bond superano valore di 1.000 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Lee lo stock di titoli emessi per finanziare progetti ambientali, hanno raggiunto un, grazie anche alla forte crescita registrata nel corso del 2021. E' quanto emerge dala cura della Direzione Studi e Ricerche diNeldell'anno, le emissioni di green bond hanno raggiunto, superando quelle realizzate in tutto il 2020 che erano pari a 210 miliardi.Più in dettaglio, lehanno già raggiunto io, portando lodi titoli emessi ai. Al top la, che è il maggior contributore alle emissioni governative, con un ammontare emesso dal 2017 ad oggi pari 40 miliardi. La, dopo aver emesso 11,5 miliardi di green bond nel 2020, si appresta a chiudere il 2021 con 12,5 miliardi. A far lievitare le emissioni governative green sono anche alcune new entry, come l'che ha emesso il primo BTP green a marzo e lache ha collocato la scorsa settimana il primo bond green per 5 miliardi di euro.L'area studi di Intesa ritiene che leproseguiranno anche nel quarto trimestre, per raggiungere un valore di, quasi il doppio rispetto al 2020.