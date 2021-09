Londra alla prese con l'emergenza benzina. Crisi logistica sta per deflagrare

(Teleborsa) -, dove il Governo Johnson è al centro di un passaggio piuttosto complicato post pandemia, che colpisce la logistica e quindi le catene di distribuzione dei carburanti e degli altri beni. E se, la situazione rischia di esplodere da un momento all'altro, travolgendo il governo Tory britannico.Lesono ormai completamentee questo sta facendo lievitare il prezzo della benzina, già gonfiato dall'aumento del prezzo del petrolio, che è arrivato a 80 dollari al barile. Un problema che non ha tanto a che fare con una carenza di materia prima, quanto piuttosto con una, che si scarica sull'intera catena di distribuzione svuotando gli scaffali dei supermercati.Ilha toccato i massimi degli ultimi 8 anni nella giornata di domenica, portandosi aed il diesel ha addirittura raggiunto i 138,6 pence al litro. Una dinamica innescata solo in parte dall'aumento del prezzo del petrolio e che risente, invece, deiA causa della mancata consegna dei carburanti, continuano a comparire cartelli che segnalano ildi Londra ed alcuni gestori di carburanti hanno dovuto razionarne l'erogazione, imponendo tetti di 30 sterline per auto. Il Governo di Boris Johnson per ora sta cercando di non creare allarmismo ed ha evitato di mettere in campo i riservisti, maed è pronto ad intervenire per consegnare il carburante con le autocisterne militari.La situazione è tesa e, dove mancano anche diversi generi di prima necessità. Gliparlano di una crisi di grandi proporzioni.E' l'effetto di una crisi strutturale del settore della logistica, che non colpisce solo l'economia oltre Manica, ma anche altri paesi europei, inclusa l'Italia. Dopo la pandemia son, mentre in Italia si stima che manchino almeno 20mila autisti.