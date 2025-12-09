Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:07
25.683 +0,22%
Dow Jones 19:07
47.650 -0,19%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,03%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.642,01 punti

Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,03%, archiviando la seduta a 9.642,01 punti.
