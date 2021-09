Saipem, Caio: affrontiamo il tema della riqualificazione verso la transizione energetica

Saipem

(Teleborsa) - "è nel business delle infrastrutture e l'azienda sta affrontando il tema dellaculturale e industriale verso lache è sempre più centrale". È quanto ha dichiarato il Ceoal terzo webinar del Think Tank, "Sviluppo Imprenditorialità Innovativa", costituito nel 2019 dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'associazione Prospera-Progetto Speranza."Saipem è coinvolta attualmente nella costruzione di un tratto diin Italia, una variabile importante nel contesto delle infrastrutture sostenibili. Infatti, con la nuova ondata di investimenti pubblici e privati nel post covid c'è una rivalutazione della presenza di Saipem neiperché la possibilità di offrire competenze ingegneristiche si riapre con ilma più in generale con la possibilità di creare infrastrutture nei mercati maturi. È un piatto ricco, sfidante: bisogna accelerare il più possibile sulla transizione energetica. Una delle sfide è utilizzare e realizzare le infrastrutture che servono ora in maniera sempre più sostenibile puntando a una maggiore riduzione dellamentre ci si prepara all'evoluzione futura", ha aggiunto."Saipem – ha poi affermato Caio – sta elaborando un sistema che definisce le. Lasul lavoro nel momento della costruzione di un'infrastruttura è chiave e dovrebbe rientrare nella tassonomia della. La seconda s riguarda la sostenibilità intesa come inclusione dei territori: le infrastrutture si costruiscono coinvolgendo il territorio. Bisogna pensare a come è possibile passare da una cultura del nimby e a una cultura di co-design che veda i territori coinvolti e desiderosi di capire quale possa essere il beneficio per loro. Il terzo punto riguarda la, centrale per avere delle infrastrutture sempre più smart. Le infrastrutture, infine, in quanto digitali devono essere '' un tema centrale. La componente umana, tecnologica e di territorio attorno all'infrastruttura può essere un ulteriore terreno di esplorazione per lasciare un segno nel futuro".