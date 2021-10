Orlando: presto nuovi strumenti per assicurare la sicurezza a lavoro

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro,, ha dichiarato che il prossimo provvedimento sullaoffrirà nuovi strumenti soprattutto in termini di sanzioni. "La sicurezza sul lavoro è già una priorità, almeno da quando mi sono insediato. Abbiamo potenziato l'Ispettorato nazionale del lavoro, stiamo chiedendo alle Regioni di rafforzare il personale che fa i controlli, ma tutto questo non basta: ci voglionoe dalla prossima settimana avremoin più anche su questo". Orlando ha parlato a margine della chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel quartiere Scampia. "Ci vogliono anche forme disui luoghi di lavoro, attraverso la collaborazione tra imprenditori e lavoratori perché spesso l'incidente è il frutto di mancate misure che non sono state assunte nel corso degli anni", ha aggiunto."Volevamo fare un primo passo, l'importante è che fosse nella direzione giusta e mi pare che così sia stato", è stato il commento del ministro sul tavolo odierno su. "Oggi diamo un elemento diin più ai lavoratori di Alitalia, non potevamo darli tutti perché ci sono alcuni passaggi che vanno ancora espletati, ma credo che sia stato apprezzato il fatto che questoora c'è", ha concluso il ministro.