Salvatore Ferragamo completa trasferimento business profumi a Inter Parfums

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -, società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, ha perfezionato il trasferimento del business dei profumi al gruppo Inter Parfums, con la concessione di una licenza esclusiva a livello mondiale per la produzione e distribuzione delle fragranze a marchio Ferragamo.La licenza - si legge in una nota - avrà una durata iniziale di 10 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni al verificarsi di condizioni predefinite.Il licenziatario opererà con una società italiana dedicata, interamente controllata, al fine di preservare il know-how e l'esperienza esistente, consolidare uno stretto legame con il brand e promuovere il futuro sviluppo dei profumi Ferragamo, grazie ad un intenso connubio di professionalita', qualità e rispetto dei valori della marca.