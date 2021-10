USA, approvata norma per evitare "shutdown" Governo

(Teleborsa) -in via bipartisan, al disegno di legge che evita lodel Governo. Nell'ultimo giorno dell'anno fiscale, trovata, dunque, la quadra per evitare laIl voto dellasegue l'approvazione alottenuta con. Il testo è già finito sulla scrivania del Presidenteper laOltre a finanziare il Governo, il disegno di legge provvisorio "fornirà finanziamenti per aiutare a reinsediare iha precisato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer.Il testo prevede, infatti,legati ai disastri ambientali emiliardi di sostegno agli evacuati afghani.In una prima fase, ivevano tentativo di aggiungere alla legge lascontrandosi però con il muro dei repubblicani che si erano rifiutati di votarlo. Una volta tolta dal tavolo la spinosa questione, è arrivata, sul filo di lana,