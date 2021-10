Giù l'indice delle società High Tech italiane (-1,51%), andamento negativo per Sabaf

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

bassa capitalizzazione

Sabaf

Exprivia

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole l'Ilprocede a quota 144.930,6 in diminuzione di 2.224,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 884 dopo aver avviato la seduta a 888.Tra ledi Piazza Affari del comparto tecnologia, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,94%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,83%.Crolla, con una flessione del 3,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.