L'UE punta i riflettori sulla BCE: crescono le "pressioni" legate all'inflazione

(Teleborsa) - Sarà la, con la sua tesi che l'inflazione è temporanea, a finire, in agenda oggi 4 ottobre e domani 5 ottobre 2021. Una linea che supporta ancora una politica monetaria ultra espansiva, con il suo programma di emergenza PEPP, ma appare oggi inadeguata rispetto ad, al top degli ultimi tredici anni (massimo dal 2008).La BCE ha più volte ribadito che laper supportare la riresa dell'Area Euro post pandemia, ma i colli di bottiglia nella logistica e nella catena di approvvigionamenti, in parte dovuti anche a motivazioni speculative, hanno fatto schizzare in alto i prezzi a livelli economicamente non accettabili,.E così la riunione dell'Eurogruppo di oggi e dell'Ecofin il 5 ottobre, potrebballe politiche della BCE, cona definire una politica di uscita dalla fase d'emergenza entro la fine dell'anno.A dicembre sicuramente si farà il punto sul piano PEPP, il piano d'emergenza da 1.750 miliardi di euro, che ha fatto crollare i rendimenti dei titoli di Stato, incluso quello italiano, creando un maggior margine di flessibilità per i governi per le politiche fiscali anti-Covid. Se gli allarmisti ritengono che sia meglio, come previsto,i favorevoli alle politiche espansive puntano a, sostenendo che l'economia non è ancora fuori pericolo e che vi siano ancora rischi al ribasso collegati con i contagi di Covid.E' di questa parte il governatore della Banca d'Italiao, che o intervenendo alle "Giornate di Economia Marcello De Cecco" a Lanciano, ha affermato che lae "dovrebbe agire con prudenza nel contrastare shock che appaiono avere una natura solo temporanea". "I ritardi con i quali la politica monetaria dispiega i propri effetti, mediante la trasmissione al credito e alla domanda aggregata - ha spiegato - sono infatti tali che il suo impatto sull'economia potrebbe materializzarsi quando lo shock è già rientrato".Solo pochi giorni fa ad un meeting con i banchieri centrali, Lagarde aveva affermato che il rischio maggiore al momento è rappresentato dai colli di bottiglia e dagli alti prezzi dell'energia, mentre i problemi di inflazione sono "temporanei" e dovrebbero risolversi entro il primo trimestre 2022