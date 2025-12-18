BCE, tassi ancora fermi. Alza stime su PIL a 1,2% nel 2026, inflazione a 1,9%

(Teleborsa) - Laha lasciatonella sua ultima riunione dell'anno. La valutazione aggiornata di Francoforte "conferma nuovamente che l'inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo del 2% a medio termine", si legge nello statement.Leelaborate dagli esperti dell'Eurosistema indicano un'pari in media al 2,1% nel 2025, all'1,9% nel 2026, all'1,8% nel 2027 e al 2,0% nel 2028 (vs stime precedenti di 2,1%, 1,7% e 1,9% nel 2025-26-27);. L'si porterebbe in media al 2,4% nel 2025, al 2,2% nel 2026, all'1,9% nel 2027 e al 2,0% nel 2028. L'inflazione è stata rivista al rialzo per il 2026, principalmente perché gli esperti si attendono ora che quella relativa ai servizi scenda più lentamente. Ladovrebbe essere più sostenuta rispetto alle proiezioni di settembre, trainata in particolare dalla domanda interna. A seguito di una sua revisione al rialzo, si collocherebbe all'1,4% nel 2025, all'1,2% nel 2026 e all'1,4% nel 2027, livello sul quale dovrebbe mantenersi nel 2028 (vs stime precedenti di 1,2%, 1,0% e 1,3% nel 2025-26-27).Il Consiglio direttivo ha confermato che. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi.sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente.(pandemic emergency purchase programme) si stanno riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l'Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.Oggi, laha tagliato i tassi d'interesse per la quarta volta nel 2025 al 3,75% dal 4,0%. Laha mantenuto invariato il tasso d'interesse di riferimento all'1,75%, mentre laha mantenuto il tasso di riferimento invariato al 4,0%.