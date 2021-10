PNRR, Gruppo Cassa Centrale sostiene imprese beneficiarie

(Teleborsa) - Entra ufficialmente nel vivo il, lo strumento realizzato dal Governo italiano in attuazione del Programma Europeo, che come ormai noto, con un ammontare complessivo pari adelle risorse stanziate tra tutti gli stati membri. Sempre, mai come in questo momento, diventa ancor piùchiamate ad essere il riferimento per lestimolando la domanda di investimento e favorendo l’accesso ai fondi anche tramite attività di advisory. Potranno inoltre sostenere finanziariamente le filiere produttive favorendo l’adozione di politicheche guideranno laProprio in quest'ottica, con l'obiettivo di sostenere le imprese che accederanno agli interventi del PNRR, il C.d.A. diha deliberato lo stanziamento di unhe "potrà essere utilizzato nel periodo temporale di esecuzione del PNRR,a seconda dellaseguendone la temporalità e modulando le risorse con il coinvolgimento delle singole Banche affiliate".L’iniziativa - chiarisce la nota ufficiale - si inserisce nelle attività che il Gruppo svolge per promuovere unodei luoghi in cui è presente e favorire il coinvolgimento, la partecipazione attiva e la rappresentatività delle varie aree geografiche. Il miliardo stanziato porterà effetti benefici sui territori delleche, con le risorse a disposizione, potranno sostenere- "Ilche si compone di Banche autenticamente locali e attente al territorio, – affermaAmministratore Delegato di Cassa Centrale Banca – si prefigge di favorire la fruizione di tutte le opportunità che si presenteranno. Avremo un ruolo da protagonisti in questa fase cruciale per il nostro Paese, sviluppando sinergie con tutti gli attori coinvolti,in piena coerenza con i principi e i valori che da sempre contraddistinguono la cooperazione mutualistica di credito".In Cassa Centrale - chiarisce la nota -inerenti il PNRR. Specialisti della materia supporteranno, anche attraverso percorsi di formazione dedicati, lo sviluppo di competenze per la crescita professionale dei collaboratori delle