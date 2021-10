Corte dei Conti su gestione CDP: soddisfatta mission, sostegno al Paese durante emergenza

Eni

Saipem

(Teleborsa) -, nel delicato contesto dell’emergenza pandemica, ila promosso numeroseitaliana, mobilitandodi euro (+11,6 % rispetto al 2019), sostenendo oltre, il 40% delle quali nel Mezzogiorno, eper 4 miliardi di euro. Sono, inoltre, state autorizzate nuove emissioni di finanza sostenibile (ESG) sui mercati finanziari per 2,5 miliardi di euro.E’ quanto rileva la, che conferma il ruolo istituzionale di CDP ae del tessuto produttivo e la costante. La magistratura contabile ritiene infatti che, nel corso del 2020, "siano stati perseguiti gli obiettivi operativi ed economico-finanziari del piano industriale 2019-2021" e che il bilancio consolidato del Gruppo dia "evidenza al nuovo ruolo dello sviluppo sostenibile nel modello di business e operativo dell’Istituzione"Relativamente alla gestione, la magistratura contabile rileva undi euro (+1,4% rispetto al 2019) e un incremento del patrimonio netto a 25,5 miliardi di euro (+2,2%). In crescita del 14% rispetto all’esercizio precedente il totale dell’attivo, che si attesta a 512,4 miliardi di euro., invece, si è attestatorispetto ai 3,5 miliardi di euro nel 2019 (-66%), che sconta il minor apporto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto, in particolare(-2,5 miliardi di euro) e(-150 milioni di euro). Negativo anche il patrimonio netto totale, con 33,7 miliardi di euro.Nell’esercizio 2020 sono statein maniera organica leed anche. Fra le iniziative a sostegno delle imprese e delle PA rientra la rinegoziazione dei mutui, che ha coinvolto oltre 7.000 enti territoriali, ed un finanziamento fino a 2 miliardi di euro per assicurare la liquidità alle medie e grandi imprese durante l'emergenza Covid-19. Sospeso, anche, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza nel 2020 per i primi comuni colpiti dall’emergenza sanitaria.Sempre nel 2020, è stata, per valorizzare le eccellenze del patrimonio artistico, supportare la ricerca scientifica e per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica ed è stata approvata la, lo strumento straordinario per la ricapitalizzazione delle imprese medio-grandi.