FS Italiane insieme ad Accademia Nazionale di Santa Cecilia per la stagione musicale 2021/2022

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane torna al fianco dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia anche per la stagione musicale 2021/2022. Il Gruppo FS Italiane, socio fondatore dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, – si legge in una nota – conferma anche quest'anno l'impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Per l'occasione,consegnerà ilalappena nominato direttore Ospite Principale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con un incarico di durata triennale.Il Maestro Hruša dirigerà ilche vede il Gruppo FS Italiane partner unico dell'evento. "La collaborazione, tra FS Italiane e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a testimonianza della sinergia tra le due Istituzioni, – sottolinea il Gruppo – prosegue in una serata speciale dall'alto valore simbolico, in quanto dedicata alla ripartenza. Per questo motivo, è stata scelta la".