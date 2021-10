Health Italia, Mediobanca migliora target price e giudizio

Mediobanca

Health Italia

(Teleborsa) -ha rivisto al rialzo ilsu- società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende - portandolo a 3,3 euro (da 2,8) e ha migliorato ila "Outperform" da "Neutral".Negli ultimi dodici mesi, "i risultati di Health Italia hanno mostrato segni visibili di una crescita sana" e si sono iniziati a vedere "attuata nel 2018-19", sottolineano gli analisti. "Ciò si è riflesso in una solida crescita del fatturato a due cifre, unita a un sostanziale rimbalzo della redditività. Inoltre, Health Italia sembra ben posizionata per cogliere le opportunità innescate dalla crescente penetrazione dei servizi integrativi di assistenza sanitaria/telemedicina in Italia e si trova su", si legge nello studio di Mediobanca.Considerando le tendenze positive registrate nel primo semestre, Mediobanca ha migliorato le stime di redditività per l'intero 2021 e oltre, insieme a un miglioramento mid-single-digit delle previsioni di crescita del fatturato. Ora isono stimati a 40 milioni di euro nel 2021, 45 milioni di euro nel 2022 e 50 milioni di euro nel 2023, mentre l'dovrebbe essere di 8,5 milioni di euro quest'anno, 10,6 milioni di euro il prossimo anno e 12,2 milioni di euro nel 2023.