Anief al Ministro Bianchi sui fondi del PNRR: "Non disperdete il tesoretto dell'UE"

(Teleborsa) - Ilha annunciato oggi leal termine dellaa Palazzo Chigi con il Premier Draghi ed i Ministri competenti. Il titolare dell'Istruzione ha annunciato che 13 miliardi di investimenti sono destinati alle scuole e 5,4 miliardi alla didattica. Oltre 5 miliardi di bandi - ha aggiunto - saranno pronti entro la fine di novembre per mense, palestre, nidi-infanzia, didattica, edifici e sicurezza."Il governo ha riposto la scuola al centro di questo nostro Paese in trasformazione", ha affermato il titolare dell'Istruzione, spiegando che il cammino è fatto di investimenti e riforme, ben sei da adottare entro il 2022. Bianchi ha parlato anche dei docenti, affermando che "bisogna rendergli dignità" e che occorre cambiare il percorso di reclutamento.Indicazioni che ilha accolto con prudenza, ribadendo cheche l’Unione europea si accinge a distribuire tra l’Italia ed i Paesi membri."Bisognasupportare la, sdoppiando le classi e nel contempo. È questa la priorità delle priorità", sottolinea il sindacato, spie4gando che così facendo "si andrebbe ad aumentare in modo sostanzioso la sicurezza di chi sta a scuola e a migliorare sensibilmente la qualità dell’offerta formativa".Anief ritiene "sempre più rilevante attuare una seriadel personale che garantisca un maggior successo formativo oltre che condizioni di maggiore vivibilità e sicurezza nelle scuole". E sulla necessità di cambiare ledel personale scolastico si dice, ma a patto d"Senza questi passaggi, qualsiasi progetto di rilancio della scuole e dell’insegnamento sarebbe vanificato in partenza", sentenzia il sindacato.