Domani a Vico Equense la consegna del Premio Scientifico Capo d’Orlando

(Teleborsa) - Il, giunto alla 23esima edizione torna per il secondo anno consecutivo in autunno nella cornice diA ricevere l’ambito riconoscimento, la targa d’argento riproducente uno dei pesci fossili del Cretaceo rinvenuto in località Capo d’Orlando di Vico Equense, insieme aPremio Nobel per la medicina del 2019 per le sue scoperte nel campo dell’ipossia, saranno per la sezione, presidente di, azienda siciliana leader a livello mondiale nel settore dell’irrigazione agricola tecnologica, e per la sezioneil premio sarà ritirato dalla Prof.ssadell’Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, Condirettrice del Museo virtuale della Dieta Mediterranea.L’elenco dei premiati è completato da, Presidente del MAV (Museo Archeologico Virtuale) di Ercolano, per la "Comunicazione Multimediale", e, Direttore del Museo di Capodimonte di Napoli, per il "Management Culturale".Ratcliffe, professore emerito dell’Università di Oxford e direttore del Francis Crick Institute di Londra, il più innovativo centro mondiale di ricerca biomedica, sarà il 17esimo Nobel a ritirare il premio promosso dal Museo Mineralogico Campano – Fondazione Discepolo diretto da Umberto Celentano.