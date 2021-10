Hedberg (WINDTRE): la sostenibilità trasforma radicalmente i modelli di business

(Teleborsa) - "Lasta trasformando in modo radicale i modelli di business ed è un cambiamento che vede protagoniste le tecnologie di rete, a partire dal 5G". Lo ha detto, Ceo di, all’evento EY Digital Summit."La nostra azienda, ha aggiunto, ha scelto di agire concretamente per generare un. In particolare- ha precisato Hedberg - abbiamo coinvolto gli stakeholder interni ed esterni, i colleghi e tutti i manager nel definire la strategia di sostenibilità, con obiettivi specifici e integrati nel nostro business. Nel percorso diWINDTRE, ha sottolineato il manager, abbiamo lavorato, ad esempio, con il WWF perunitarie di traffico e per raggiungere la"Inoltre - ha rilevato Hedberg - abbiamo guardato alle, coinvolgendo circ, per dare agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro famiglie la consapevolezza necessaria per un uso sicuro di internet e delle tecnologie innovative".L’Ad di WINDTRE ha parlato infine delcome di unaper la trasformazione digitale del Paese, ma ha precisato che "per esprimere appieno il potenziale di creatività e partecipazione che caratterizza l’Italia servono obiettivi chiari, prevedibili e credibili".