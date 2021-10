Itway-Seac, alleanza per polo Made in Italy della sicurezza informatica

ITWAY

(Teleborsa) - Seac ha perfezionato l'acquisizione da Luca Tognana del 50% di, società specializzata nell'erogazione di servizi di cyber- security e risk management in Italia e posseduta per il rimanente 50% da, gruppo quotato sull'MTA di Borsa Italiana e attivo nel settore dell'IT per la progettazione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence e big data. "La(specializzata attraverso Seac Security in soluzioni in ambito cybersecurity) rafforza sensibilmente l'offerta di BE INNOVA dando così vita ad un", spiegano le società in una nota.Be Innova - nata nel 2011 - offre oggiattraverso un Security Operation Center (SOC), un Network Operation Center (NOC), una Control Room che opera 24x7, ed è strutturata per operare come Computer Emergency Readiness Team (CERT). Da marzo 2019 Be Innova opera, inoltre, come Centro Servizi Cybersecurity nella Convenzione Consip SPC Cloud."Be Innova rappresenta il NOC-SOC nell'ambito della nostra offerta Itway Security 360 e l'ingresso di SEAC è per noi grande motivo di orgoglio e soddisfazione - ha commentato Andrea Farina, CEO di Be Innova e CEO di Itway - Siamo certi che".