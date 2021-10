Petroliferi in calo seguono debolezza prezzi greggio

Tenaris

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso i titoli petroliferi a Piazza Affari seguendo la performance negativa delle quotazioni di greggio. I prezzi dell'oro nero, infatti, dopo varie sedute al rialzo in scia alla grande domanda di energia a livello globale, scivolano su prese di profitto.I future suldi dicembre perdono lo 0,20% a 83,4 dollari al barile mentre i derivati sul(WTI) di novembre scambiano in calo dello 0,29% a 80,29 dollari al barile. Entrambi i future sono in rialzo di oltre il 60% da inizio anno e del 15% nell'ultimo mese.Tra i player del comparto,sta cedendo l'1,63% mentresegna una flessione dello 0,50%. Sul titolo del cane a sei zampe gli analisti diconfermano la raccomandazione "overweight" ed alzano il target price a 14,70 euro dai 13,30 precedenti.