Segnali di ripresa per il settore orafo italiano, nel I semestre 2021 superati i livelli pre-pandemia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La domanda mondiale diconsolida nel II trimestre (+60%) il rimbalzo già registrato nei primi tre mesi del 2021 (+54%). Ilsta mostrando una buona capacità di cogliere questi segnali di ripresa con un fatturato in crescita dell’80% rispetto ai minimi del I semestre dello scorso anno ma che, soprattutto, è già dell’8% superiore rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto è emerso dal focus sul settore orafo elaborato da. Anche leitaliane di gioielli in oro hanno già recuperato i livelli pre-crisi sia in quantità (+3,6%), sia in valori (+0,4%), grazie soprattutto al traino degli Stati Uniti, tornati ad essere uno dei motori della crescita del settore.Nonostante diversi fattori alimentino pressioni al ribasso, idella maggior parte dellesono ben sostenuti, grazie a mercati fisici tesi. La scarsità di offerta resta infatti un problema significativo in molte filiere. La mano invisibile del mercato riuscirà gradualmente a ripristinare l’equilibrio, poiché le elevate quotazioni stanno sollecitando una risposta sul fronte dell’offerta, mentre l’erosione della domanda e ipotrebbero frenare idi alcune materie prime. Tuttavia, questi processi di adeguamento richiederanno tempo e dovremmo prepararci a quotazioni delle materie prime che si mantengano su livelli superiori alla media a cinque anni per un periodo prolungato.I prezzi dei metalli preziosi hanno registrato una diminuzione spiegata dal rafforzamento dele dalle aspettative di un imminenteda parte della Federal Reserve. Nei prossimi mesi, l’adozione di politiche monetarie più restrittive negli Stati Uniti e in Europa potrebbe erodere ulteriormente il supporto di oro e argento.