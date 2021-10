TTG Travel Experience, dalla spinta dell'eCommerce alla rinascita dei campeggi

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -dopo lo choc prodotto dalla pandemia, ma la strada è ancora tutta da percorrere e cii si trova ancora lontani dai livelli pre-Covid. Lo rivela l’Odella School of Management del, presentati oggi dai direttori Eleonora Lorenzini e Filippo Maria Renga al TTG Travel Experience di(Rimini). I dati rivelano che, raggiungendo un valore didi euro, in aumento del 51% rispetto allo scorso anno. Dall'Osservatorio emerge anche che ilha evidenziato un, ma risulta ancora ad u livello che è meno della metà di quello pre pandemia di 18,4 miliardi (-55%). A trainare il recupero concorrono le transazioni eCommerce, che rappresentano oggi il 62% del totale mercato dei Trasporti (rispetto al 57% del 2020 e al 56% del 2019).A sottolineare l'importanza della digitalizzazione del settore turistico anche il, ideato da The Data Appeal Company in partnership con TWOW, che. Ricettività, ristorazione, attrazioni sono le variabili valutate dagli esperti dei Big Data del turismo che hanno valutato 15,7 milioni di tracce digitali e 390 mila punti di interesse per arrivare al podio delle destinazioni italiane più amate dai turisti. La regione con il più alto Covid Safety Index, che ha fatto sentire i turisti più al sicuro, è però la Calabria. Al Piemonte il premio di regione con la migliore offerta enogastronomica. Alle acque cristalline della Sardegna è andato il premio di Destinazione Balneari. L’Appennino piacentino si è aggiudicato il premio di destinazione montana preferita dai turisti. La destinazione più ospitale è la Val d’Orcia e Assisi.. Secondo i dati presentati da FAITA Federcamping, nel 2021, si registra finalmente un aumento di visitatori (unità abitative +55%, piazzole +29%, glamping +66%). "La stagione 2021 è stata molto importante per recuperare perdite al 50% per tutto il nostro settore. Nel secondo semestre abbiamo visto aumentare le immatricolazioni di camper e caravan", ha detto Alberto Granzotto, Presidente FAITA.è il titolo della tavola rotonda tenutasi oggi al TTG Travel Experience. Raccontare la propria proposta in modo onesto ai consumatori è un aspetto sempre più fondamentale, ha sottolineato Laura Fiengo evidenziando che "è fondamentale superare cliché e luoghi comuni e aggiornare il vocabolario di guide e brochure".Torna internazionale lache Il(Gist) assegna alleper il turismo gastronomico. Per la categoria Miglior Progetto di Marketing (Italia), il podio va a “Vetrina Toscana”. Per la Miglior Destinazione (Italia), vince la Foodvalley dei Musei del cibo della Provincia di Parma. Per la categoria Miglior Evento (Italia) il progetto Toerggelen Originale della IDM Südtirol - Alto Adige. Per la categoria Miglior Destinazione (Mondo) il podio è del progetto Tokyo yokocho roppongi terrace,. E infine, Miglior Iniziativa (Mondo) il progetto Israeli tour guides culinary tourism education program.