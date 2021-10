UnitedHealth alza guidance grazie a buon trimestre, titolo in rally

United Health

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,69%.A fare da assist al titolo sono i conti del trimestre che hanno permesso al gruppo dell'assicurazione sanitaria di rivedere al rialzo la guidance per l'anno in corso. Nei tre mesi al 30 settembre l'utile per azione azione (EPS) adjusted si è attestato a 4,52 dollari superiore ai 4,41 dollari del consensus. Per il 2021, la società si attende un EPS adjusted tra 18,65 e 18,90 dollari contro il range 18,30-18,80 dollari indicato in precedenza.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo scenario attuale dimostra un allentamento della trendline al test del supporto 420,9 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 432,7. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 415,3.