Wall Street brinda a bilanci e dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

informatica

telecomunicazioni

Walgreens Boots Alliance

United Health

Intel

Caterpillar

Boeing

Seagate Technology

Lam Research

Western Digital

Nvidia

Bed Bath & Beyond

Wynn Resorts

Baidu

Electronic Arts

(Teleborsa) - Prosegue in forte al rialzo la borsa di Wall Street in una giornata caratterizzata dallee dai dati su sussidi di disoccupazione inflazione . E' diminuito il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi: si tratta del livello più basso registrato dall'inizio della pandemia. I prezzi alla produzione si sono rafforzati, nel mese di settembre, ma meno di quanto atteso dal mercato.Intanto, dai verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve è emersa la conferma che il tapering potrebbe iniziare tra metà novembre e metà dicembre, stemperando così la speculazione sulTra gli indici americani, ilè in aumento dell'1,44%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,59% avanza a quota 4.433 punti. Ottima la prestazione del(+1,88%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l'(+1,54%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,11%),(+2,08%) e(+1,72%).del Dow Jones,(+6,80%),(+4,20%),(+2,89%) e(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,43%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,60%),(+3,90%),(+3,86%) e(+3,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%.Calo deciso per, che segna un -1,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.