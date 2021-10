Alcoa in rally festeggia i risultati del terzo trimestre

Alcoa

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 14,24% sui valori precedenti, grazie ai risultati relativi al terzo trimestre annunciati dal colosso dell'alluminio.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,23 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 62,06.