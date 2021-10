DIGITAL360, closing acquisizioni ImagewareICT LAB. Deliberato aumento di capitale

DIGITAL360

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e attiva nel campo dei media e della trasformazione digitale, hadi una quota pari al 51% di Imageware S.r.l. e di Hi-Comm S.r.l. (congiuntamente gruppo Imageware) e del 25,5% di ICT LAB PA, operazioni annunciate nel mese di settembre. Nell'ambito delle due operazioni, al fine di procedere con il pagamento in azioni previsto dai rispettivi contratti di acquisizione, il Cda ha deliberato diIn particolare, per l'esecuzione dell'operazione di acquisizione del, è stato deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a 399.996,00 euro, mediante emissione di 97.560 azioni ordinarie a un prezzo di emissione pari a 4,10 euro per azione (di cui 0,10 da imputare a capitale e 4,00 a titolo di sovrapprezzo)Per l'esecuzione dell'operazione di acquisizione dellail Cda ha stabilito di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a 326.999,60 euro, mediante emissione di 79.756 azioni ordinarie a un prezzo di emissione pari a 4,10 euro per azione (di cui 0,10 da imputare a capitale ed Euro 4,00 a titolo di sovrapprezzo).