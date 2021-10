Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,52%)

Indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

listino milanese

Esprinet

bassa capitalizzazione

Fullsix

Sabaf

Exprivia

(Teleborsa) - L'mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte hanno condizionato l'Ilha aperto a 146.159,19, in crescita dello 0,52% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,23% a 943,98.Tra le medie imprese quotate sul, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,92%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,58%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,53% sui valori precedenti.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,33%.