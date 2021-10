Bitcoin: via libera al primo ETF, il debutto domani al Nyse

(Teleborsa) - Domani, 19 ottobre 2021, debutterà al Nyse il. Lo comunica, la società che è riuscita a ottenere il via libera dalla Sec (Security and Exchange Commission), l'autorità di vigilanza della Borsa, dopo un anno di contenzioso.La scorsa settimana, sull'ottimismo degli operatori per il via libera, il bitcoin ha superato la soglia dei 60.000 dollari per la prima volta da aprile, raggiungendo i 62.000 dollari nel fine settimana. Al momento la criptovaluta viaggia a circa 61.800 dollari.La sigla utilizzata dal nuovo ETF sarà BITO.Gli investitori non investiranno direttamente in bitcoin, ma in contratti futures che avranno a base il Bitcoin.