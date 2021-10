Vino, metà dell'export italiano nella fascia di prezzo "popular"

(Teleborsa) -, pur di ottima qualità, viene, sicuramentedei vini francesi, neozelandesi ed australiani, ma anche della. E' quanto emerge da Vinitaly Special edition, uno studio dell'(Uiv) realizzato in collaborazione conDall'analisi risulta chedi vino esportate esce dalle cantine amentre. Complessivamente, è il segmento popular (3-6 euro/litro) a essere il più presidiato dal vino tricolore nel mondo con quasi la metà dei volumi, seguito dal basic (fino a 3 euro) con il 28%, dal premuim (6-9 euro) con il 20% e dal superpremium (oltre i 9 euro). Fanno eccezione alcuni rissi toscani e piemontesi.“La crescita del valore negli ultimi anni è stata più rilevante rispetto a quella degli altri Paesi produttori, ma siamo a metà del guado e i margini potenziali sono notevoli, considerata la qualità del prodotto", afferma il segretario generale di Uiv,, secondo cui "serve un cambio di passo sul fronte del posizionamento del brand e dell’identità del nostro vino".Per il direttore generale di Veronafiere"la sfida del vino tricolore si gioca su analisi, strategie, promozione, identità, relazioni on e off line".Guardando più nello specifico allo studio emerge che, negli, solo il 26% dei nostri vini è in fascia premium (dai 6 ai 9 euro/litro) o superpremium (da 9 euro e oltre): poco più della metà rispetto ai neozelandesi, che sommano sui segmenti di alta fascia il 46% e ancora meno sulla Francia che domina con il 66% di premium o superpremium.Una situazione analoga in, dove superiamo Spagna e Cile con il 21% di prodotto è quotato oltre i 6 euro/litro, ma rimaniamo lontani da Francia (38%) e soprattutto Australia 76%. Tutto ciò, nonostante il posizionamento dei rossi toscani che nel segmento premium vedono l’80% delle proprie vendite contro il 78% dei vini bordolesi e il 71% degli australiani.Tra gli altri grandi mercati, prezzi medio-bassi anche per gli ordini da, dove 8 bottiglie su 10 appartengono ai segmenti basic o popular, mentre in Canada le fasce più ambite sono appannaggio di vini statunitensi e francesi. Va meglio in, con il Belpaese secondo solo alla Francia. Secondo l’analisi dell’Osservatorio, è necessario fare tesoro sui casi di alto posizionamento di alcune denominazioni piemontesi e toscane, un modello replicabile per molte altre doc che ambiscono al segmento premium.. Grazie al Prosecco il valore delle bollicine italiane è quasi quadruplicato negli ultimi 10 anni, superando nel 2020 la soglia dei 4 milioni di ettolitri. Quello di occupare progressivamente la– sottolinea lo studio - è stato un grande merito della spumantistica nazionale, in quanto si è andati a creare un segmento di mercato prima inesistente. La sfida dei prossimi anni sarà quella di, quella compresa tra 7 e 10 euro: a livello mondiale, infatti, solo il 13% delle vendite è in questo segmento, dove sono presenti per lo più gli Champagne di "primo prezzo".