Nasdaq, utili battono attese nel 3° trimestre. 147 IPO sul listino USA

(Teleborsa) -, società di servizi finanziari statunitense che gestisce l'omonimo mercato, ha registratopari a 838 milioni di dollari nel terzo trimestre dell'anno, in aumento del 17% rispetto al terzo trimestre del 2020. I ricavi dellasono aumentati del 19% a 541 milioni di dollari, spinti dalla forte domanda per i suoi prodotti legati agli indici Nasdaq e grazie al contributo della società acquisita Verafin. L'è stato di 1,78 dollari per azione, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e superiore le stime di 1,72 dollari degli analisti.Nel terzo trimestre del 2021, il mercato azionario statunitense del Nasdaq ha accolto(nel secondo trimestre dell'anno erano state 135, per 32 miliardi di dollari di capitale raccolto). Ci sono state 80 IPO di società operative, tra cui, nonché il direct listing die 67 SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Tra le SPAC che hanno portato a termine delle fusioni ci sono state. Ledel Nasdaq hanno accoltonello stesso periodo.