REVO, via libera da IVASS alla business combination con Elba Assicurazioni

REVO

(Teleborsa) -, la SPAC quotata su AIM Italia e promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna, ha ricevutoCompagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni. Si è quindi verificata l'ultima delle condizioni sospensive per la finalizzazione dell'operazione, dopo che ad agosto l'assemblea degli azionisti aveva dato il via libera alla business combination . La società sottolinea che l'acquisizione saràe comunque non oltre la fine del mese di novembre 2021.Il perfezionamento dell'operazione consentirà a REVO di proseguire con l'implementazione del proprio piano strategico, "incentrato sull'ulteriore sviluppo di Elba Assicurazioni e sull'ampliamento dell'offerta, con l'avvio di", evidenzia la società in una nota."Riteniamo che i rischi parametrici sono la nuova frontiera del mercato assicurativo italiano - ha detto oggi l'AD Minali durante un evento sulle assicurazioni - Noi come REVO copriremo 3 aree in questo segmento: agricoltura, mobilità e rischi catastrofali". "Il nostro", ha aggiunto.