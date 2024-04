Accordo Eni con Ithaca energy per la quasi totalità degli asset di Esplorazione e Produzione in UK

(Teleborsa) -ha raggiunto unper, esclusi quelli situati nell’East Irish Sea e quelli legati ai progetti CCUS ("Eni UK Business"), agli asset di Ithaca Energy plc ("Ithaca"), compiendo un passo strategico nel rafforzamento significativo della propria presenza nello UK Continental Shelf ("UKCS") ("Combination").In base ai termini dell’accordo di business combination,. A fronte di tale aggregazione Eni UK riceverà nuove azioni ordinarie del capitale sociale di Ithaca in modo che, al completamento dell’operazione,del capitale sociale di Ithaca post emissione delle nuove azioni. L’operazione avrà efficacia a partire dal 30 giugno 2024, con completamento previsto nel terzo trimestre 2024, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni regolatorie e di altre condizioni tipiche per operazioni di questa natura.Con partecipazioni in sei tra i dieci più grandi giacimenti e in due dei maggiori campi in fase di pre-sviluppo nello UKCS, Ithaca rappresenta oggi uno dei più grandi gruppi oil & gas indipendenti nell’area, con una significativa base di risorse e un ruolo chiave nella sicurezza delle forniture energetiche nella regione.La, con una produzione nel 2024Ithaca Energy (NSAI CPR), Eni UK (NSAI Top-Up Report) and NEGHL (ERCE CPR), ognuno come al 31 dicembre 2023 (boe/g), e un potenziale di crescita organica della produzione un-risked fino a 150.0001 boe/g a partire dall’inizio del prossimo decennio. L’operazione ha anche l’obiettivo di replicare il successo delle precedenti business combination effettuate da Eni in ambito upstream, in applicazione del proprio modello di business satellitare distintivo (incluse Var Energi in Norvegia e Azule Energy in Angola). Il modello satellitare rappresenta una risposta strategica alle sfide e alle opportunità poste dai mercati energetici ed è finalizzato a creare società focalizzate, snelle e in grado di attrarre nuovi capitali, dedicate alla creazione di valore per il tramite di sinergie operative e finanziarie, e attraverso l’accelerazione della crescita.rafforzando l’impegno in UK in seguito all’acquisizione di Neptune Energy. Eni sarà un azionista di Ithaca strategico e di lungo termine, e si impegnerà ad apportare le proprie capacità tecniche world class ed il proprio sostegno operativo a beneficio della combination.L’, ha commentato: "Questa operazione rappresenta un ulteriore esempio della riposta di Eni all’evoluzione dei mercati energetici, e in questo caso un. Questa aggregazione ci consente di aumentare la dimensione del nostro portafoglio e di garantire una crescita efficiente nell’upstream, nonché la massimizzazione del loro valore anche grazie al supporto di una struttura di management dedicata che potrà contare sull’esperienza e sulle risorse di Eni. L’ aggregazione con Ithaca rappresenta inoltre un’ottima opportunità di combinare due portafogli di asset complementari e consolidare così la nostra presenza in UKCS in cui vediamo significative opportunità di crescita ed ottimizzazione. In seguito all’acquisizione di Neptune Energy, ci siamo mossi rapidamente per consolidare ulteriormente la nostra posizione competitiva nel Regno Unito, dove crediamo vi sia una grande opportunità per Eni e Ithaca di creare valore di lungo termine contribuendo a fronteggiare le esigenze di sicurezza, accessibilità e sostenibilità nell’approvvigionamento di energia. Il raggiungimento di una leadership nel mercato UK Upstream rispecchia il nostro altrettanto forte posizionamento nelle attività di Cattura e Stoccaggio della CO2, con i nostri progetti di Hynet e Bacton Thames Net Zero che, insieme alle altre nostre tre licenze di stoccaggio CO2, ci garantiscono la disponibilità di circa 1 GT di capacità di stoccaggio lorda nel paese, posizionandoci come uno dei principali operatori dedicati alla decarbonizzazione dei cluster industriali hard-to-abate. Considerando anche il nostro importante investimento come partner nel parco eolico offshore di Dogger Bank, Eni risulta essere uno dei player più rilevanti nel settore energetico in UK".La combinazione, con i seguentiEni avrà partecipazioni strategiche in asset chiave nello UKCS, con una produzione pro-forma prevista tra 100.000 e 110.000 barili equivalenti di petrolio al giorno nel 2024 e il potenziale di diventare il principale operatore nell'area entro il 2030. Inoltre, ci sarà una combinazione rilevante di riserve a lungo termine e risorse con una vita residua di oltre 15 anni sulla base della produzione prevista per il 2023.la combinazione porterà a un immediato aumento della generazione di cassa dalle attività operative, offrendo maggiore flessibilità per la remunerazione degli azionisti e la crescita. Ci sarà anche un potenziale significativo di crescita organica nel lungo termine attraverso sinergie operative e finanziarie.il Gruppo Aggregato otterrà benefici tangibili dall'ingresso di Eni come azionista strategico e di lungo termine, incluso un accordo di servizi tecnici che permetterà di beneficiare dell'eccellenza tecnica e operativa di Eni per supportare i piani di crescita futura.al completamento dell'operazione, Eni sottoscriverà un Relationship Agreement con Ithaca, conferendo a Eni il diritto di nominare rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e nei comitati del Gruppo Aggregato in base alla sua partecipazione azionaria.Inoltre,, in accordo con le regole e i processi del Comitato Nomine e Governance di Ithaca. Ulteriori dettagli sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e sul senior management saranno annunciati successivamente.Come conseguenza dell'emissione delle nuove azioni di Ithaca a favore di Eni UK e della attuale struttura di capitale di Ithaca, al completamento dell'operazione il flottante risulterebbe pari al 7% e quindi inferiore alla soglia minima del 10% richiesto dalle regole della Financial Conduct Authority. Pertanto, al fine di garantire che il flottante rimanga pari o superiore alla soglia del 10%, Delek si impegna a vendere un numero di azioni pari a circa il 3% del capitale sociale pro-forma di Ithaca, da effettuarsi entro il completamento dell’operazione.Delek sottoscriverà inoltre un accordo di call option con Eni UK, in base al quale Delek avrà l’opzione di richiedere a Eni UK di trasferire alla stessa Delek un numero di azioni che rappresenta fino all’1% del capitale sociale pro-forma di Ithaca ("Call Option"). Una volta che Delek avrà completato il sell down e nel caso di esercizio della call option, Delek deterrà il 52,7% ed Eni deterrà il 37,3% delle azioni ordinarie di Ithaca, mentre il flottante sarà pari al 10% delle azioni ordinarie di Ithaca.