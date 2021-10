ACRI, Profumo: Attivare ogni energia su rilancio e PNRR

(Teleborsa) - "Si sta aprendo unaper il nostro Paese e per tutta l'Europa. I fondi delsono già iniziati ad arrivare in Italia. Ora si impone a tutti, ciascuno nel suo ruolo , unaper indirizzare al meglio queste risorse, individuare i progetti più opportuni e monitorarne lo stato di avanzamento. Ma i fondi da Bruxelles da soli non basteranno a far ripartire l'Italia. Ci riusciremo solo se sapremo anche dare forma a una visione condivisa del futuro del Paese, attivando tutte le energie delle nostre comunità e costruendo ampi partenariati pubblico-privato; se riusciremo a mobilitare il risparmio delle famiglie e delle imprese e se tutti riusciremo a credere in questa grande occasione, facendo ciascuno la propria parte.Questo il messaggio lanciato dal presidente dell'ACRI,nel suo intervento di apertura della 97esima Giornata del risparmio, organizzata dall'associazione sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica. E' dal 1924 che l'associazione delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di Risparmio Spa cura l'evento, quest'anno co il temaL'evento si è svolto in modalità online, ma ai lavori erano presenti anche il Ministro dell'Economia,il Governatore della Banca d'Italia,e il Presidente dell'Abi,"Le risorse accantonate dagli italiani ferme sui conti correnti, che avevano continuato a crescere nel corso dell'ultimo decennio, hanno registrato un fortissimo incremento nei mesi della pandemia, arrivando a sfiorare i- ha rilevato Profumo -. Le chiusure forzate del biennio 2020-2021, imposte per contenere la diffusione del contagio da Covid19, e il generale clima di incertezza, causato dalla pandemia, hanno decisamente contratto i consumi degli italiani. Come conseguenzaE anche le"Se l'incertezza ci spinge a non rischiare e a tenere bloccati i risparmi sul conto, è lache ci sprona a liberare le risorse per contribuire a un processo più grande. Ma è importante continuare a promuovere il valore del risparmio in tutte le sue forme", aggiunge Profumo. "A fronte dello scenario di crescita del risparmio - prosegue - c'è un altro dato da ricordare che e' cresciuto vertiginosamente in questo biennio:. Alcuni lo hanno definito un paradosso. Ma ritengo che la pandemia abbia semplicemente svelato un Paese lacerato da profonde disuguaglianze economiche, sociali e territoriali, e abbia inoltre contribuito ad allargare ulteriormente i, ha detto ancora.Ora "alla crisi,ha saputo rispondere unita, con un acquisto coordinato dei vaccini, e sapendo rinnovarsi nel modo di operare nell'emergenza in favore dei suoiQuesto è un ottimo segnale, che ci sprona a proseguire su una sempre maggiore integrazione. La Conferenza sul futuro dell'Unione può essere un'occasione straordinaria per accompagnare e accelerare questo rinnovamento, rilanciando finalmente un'idea di Europa dei cittadini.".Sulla "messa a terra" del"è indispensabile che si riescano ad attivare vasti e inediti partenariati, in grado di connettere, per consentire che centro, periferia, territori e persone collaborino nel modo migliore. Questa è l'unica via possibile - ha concluso Profumo - se vogliamo che il piano non crei cattedrali nel deserto, che lasceranno il conto ai posteri, ma sia invece un perno agli