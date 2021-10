Vimi Fasteners ha rettificato quanto comunicato l'11 e il 18 ottobre su azioni proprie

(Teleborsa) -

Vimi Fasteners ha comunicato due rettifiche su 2 precedenti comunicati.







Il comunicato più recente, diffuso in data 18 ottobre 2021, è stato rettificato come segue:

Vimi Fasteners ha reso noto di aver acquistato in data 12, 14, 15 e 18 ottobre 2021 n. 8.000 azioni proprie (pari allo 0,059% del capitale sociale), al prezzo unitario medio di 1,648 euro, per un controvalore complessivo di 13.180 euro. A seguito degli acquisti comunicati il 20 ottobre, la Società detiene 135.000 azioni proprie, pari allo 0,993% del capitale sociale, ad un prezzo medio di carico pari a 2,2172 euro.



Il comunicato meno recente, diffuso in data 11 ottobre, è stato rettificato come segue:

Vimi Fasteners ha comunicato di aver acquistato in data 6, 7, 8 e 11 ottobre 2021 n. 11.000 azioni proprie (pari allo 0,081% del capitale sociale), al prezzo unitario medio di 1,6500 euro, per un controvalore complessivo di 18.150 euro. A seguito degli acquisti comunicati, la Società detiene 135.000 azioni proprie, pari allo 0,934% del capitale sociale, ad un prezzo medio di carico pari a 2,2172 euro.



Intanto, a Piazza Affari, Vimi Fasteners registra una flessione dell'1,22% e si attesta a 1,62 euro.