Alfonsino avvia bookbuilding per quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -, la startup specializzata nel, ha dato ilnell’ambito del processo di quotazione sul mercato AIM Italia, da lunedì prossimo rinominato Euronext Growth Milan."Muoviamo oggi il primo passo verso la quotazione in Borsa, certi che sia il percorso migliore, visto che ci consentirà di ottenere le risorse finanziarie per cogliere tutte le opportunità di sviluppo nell’ambito del mercato del food order&delivery", ha affermato, CEO e Co-Founder di Alfonsino, aggiungendo "il nostro modello di business si contraddistingue dai grandi operatori non soltanto per il focus sulle piccole città, ma anche per un approccio customer-oriented verso il cliente finale, i partner e i driver".L'offerta, rivolta ad investitori qualificati, riguarda, che saranno assegnati gratuitamente a favore di tutti coloro che sottoscriveranno azioni ordinarie nell’ambito del collocamento. La raccolta prevista è di circa 5 milioni di euro. Attualmente èdella società e laè prevista per il giornoAlfonsino è una PMI che nasce nel 2016 Caserta come startup innovativa operante nel settore dell'order&food delivery. Per distinguersi dalla concorrenza, la società si è orientata esclusivamente sullani tra 25 mila e 250 mila abitanti. Il servizio è quindi disponibile in 61 centri di piccole e medie dimensioni e nei comuni limitrofi, distribuiti in 10 regioni. L'attività è regolata da una, grazie ad un team dedicato che sviluppa e gestisce sia i software, che lavorano e processano gli ordini, sia l’app messa a disposizione dei clienti (per ordinare), dei partner (per preparare gli ordini) e dei driver (per completare la consegna).Nel processo di quotazione Alfonsino è assistita da, da Ambromobiliare in qualità di Advisor Finanziario, da Chiomenti come Advisor Legale dell’emittente, da BDO Italia come Società di Revisione e da BDO Tax come Advisor Fiscale