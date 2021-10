Eurozona, tasso di crescita più basso in sei mesi. Prezzi a livelli record

(Teleborsa) - Tra lee le attuali preoccupazioni sull’andamento del, la crescita dell’attività economica dell’eurozona è fortemente rallentata,. Allo stesso tempo,con le aziende che hanno trasferito i costi ai clienti con aumenti senza precedenti.Laha indicato per la seconda volta in 21 anni il valore più alto di accelerazione, visto che le aziende hanno certato di rinforzare la capacità produttiva per soddisfare la domanda, mentre l’ottimismo sulla produzione futura è stato intaccato dai disagi della catena distributiva legati alla pandemia, soprattutto nel manifatturiero.Dalla lettura dei dati flash, l’Indice principaleComposito dell’Eurozona di ottobre è diminuito per il terzo mese consecutivo, posizionandosi su 54,3 da 56,2 di settembre. Il declino segna un ulteriore calo del tasso di espansione rispetto al record in 15 anni di luglio. Quest’ultimo valore, anche se segna su ottobre l’espansione più debole da aprile, resta tuttavia superiore la media di lungo termine pre-pandemica di 53, indicando un trend di crescita superiore., crollando ai ritmi più lenti da febbraio, ed in Francia, scivolando al tasso più debole da aprileSe ilha registrato una crescita più robusta del manifatturiero, il tasso di espansione si è indebolito per il terzo mese consecutivo segnando il valore minimo da aprile. In Germania, il forte rallentamento della crescita del terziario si è contrapposta al leggero rialzo registrato in Francia, ma anche il resto della regione ha indicato una moderata espansione., vincolando la produzione esia nel settore manifatturiero che in quello del terziario. I prezzi medi di vendita di beni e servizi sono aumentati ad un tasso senza precedenti in oltre venti anni, fattore questo che inevitabilmente provocherà nei mesi prossimi un innalzamento dei prezzi al consumo - dichiaracommentando i dati PMI Flash -. Mentre il tasso generale di crescita economica restaper ora al di sopra della media a lungo periodo,, con la pandemia che continua a influenzare negativamente le economie e spingere i prezzi al rialzo. Dopo la forte espansione del secondo e del terzo trimestre,".