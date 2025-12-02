Appuntamenti macroeconomici del 2 dicembre 2025

(Teleborsa) - Martedì 02/12/2025
06:00 Giappone
: Fiducia consumatori (atteso 36,3 punti; preced. 35,8 punti)
09:00 Spagna
: Disoccupazione (atteso 17,1K unità; preced. 22,1K unità)
10:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 6,1%; preced. 6,1%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,1%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)
12:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,1%)