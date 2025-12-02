Milano 9:10
Appuntamenti macroeconomici del 2 dicembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Martedì 02/12/2025
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 36,3 punti; preced. 35,8 punti)
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 17,1K unità; preced. 22,1K unità)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 6,1%; preced. 6,1%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,1%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,1%)


