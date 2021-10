Unrae, il mercato dei rimorchiati rialza la testa: +33,8% a settembre

(Teleborsa) - Sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal(MIMS), il Centro Studi e Statisticheha effettuato una stima del mercato deiper il mese diverso settembre 2020. Per i Rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore alle 3,5t si è registrato un + 33,8% (1.100 unità immatricolate contro le 822 dello scorso anno nello stesso mese). Ildei primi nove mesi del 2021 sul corrispondente periodo del 2019 invece ha fatto segnare un +3,9% (11.525 unità immatricolate vs 11.097).“Il mercato dei rimorchiati, positivo a due cifre mese su mese ormai dallo scorso maggio – ha commentato, Presidente della sezione Veicoli Industriali di UNRAE – ci dice che il comparto sembra ormai essere fuori dal tunnel, tanto più che anche il confronto con il 2019 restituisce un dato in crescita, seppure soltanto per un modesto 3,9%. Il parco è vecchio, ormai è cosa nota, e i veicoli venduti vanno in larghissima maggioranza a sostituire un usato ormai improponibile, soprattutto in termini di sicurezza. Tuttavia, il rinnovo in atto non sembra essere sufficiente per ridurre in modo sensibile l’anzianità media del circolante, che continua ad aggirarsi sui 17 anni. Davvero troppi, se si considera che negli ultimi anni il progresso tecnologico ha portato a significativi sviluppi del prodotto, non solo in termini di sicurezza attiva e passiva, ma anche di capacità di connessione col veicolo trattore per collaborare in modo significativo al miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale ed economica dell’unità di trasporto”.“Si tratta di unche sembra tuttavia tirare in questo periodo, ma non ci consideriamo certo nelle condizioni di avanzare ottimismo – ha proseguito Starace – se solo guardiamo alla situazione complessiva dei comparti automotive e autotrasporto, pesantemente condizionati da una serie di fattori negativi, non tutti conseguenti alla, che ne influenzano lo sviluppo: dalla carenza die di, all’incremento del costo dei, alla grave mancanza di autisti e tecnici per l’assistenza professionali e preparati”.“Ne consegue, anche in questo comparto, un incremento del costo dei veicoli e una crescentea rispettarne i tempi di. In ragione di tale situazione – ha sottolineato Starace – riteniamo indispensabile continuare a sostenere il mercato dei rimorchi e dei semirimorchi, privilegiando i prodotti equipaggiati con le tecnologie più innovative e utilizzando tutte le formule di incentivazione che possano invitare a rinnovare rapidamente il parco”.“Anche per queste ragioni – ha concluso Starace – confidiamo intanto in una rapida adozione dellenecessarie ad affidare le revisioni dei veicoli pesanti e dei loro rimorchi anche ad aziende professionali, nonché a definire le caratteristiche tecniche degli autoarticolati da 18 metri, introdotti nel decreto legislativo attualmente all’esame del Parlamento. Senza dimenticare la necessità, già più volte ribadita, di una riforma organica dell’interoattuale, che faciliterebbe il lavoro dei competenti Uffici del MIMS, nonché dei costruttori ed allestitori dei veicoli”.